Am Freitag wurde die Polytechnische Schule Matrei zum Treffpunkt für Nachhaltigkeit und Reparaturfreunde. Das Repair Café, organisiert von der Polytechnischen Schule Matrei und der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Sonnenregion Hohe Tauern, erwies sich als voller Erfolg. Innerhalb von nur drei Stunden wurden 44 Reparaturen durchgeführt. Am häufigsten wurde Kleidung genäht, zudem wurden technische Geräte wieder instand gesetzt. Unterstützt wurden die Schüler von ehrenamtlichen Helfern. Gemeinsam konnten unter anderem defekte Toaster und Nähmaschinen repariert werden.

Auch Bürgermeister Raimund Steiner ließ es sich nicht nehmen, der Veranstaltung einen Besuch abzustatten. Er betonte, dass ihm dieses Projekt am Herzen liegt, und lobte die Bedeutung solcher Aktionen für die lokale Gemeinschaft und die Förderung von Nachhaltigkeit. „Wir danken den Beteiligten, den ehrenamtlichen Reparateuren, dem Lehrpersonal unter der Leitung von Direktorin Tanja Klocker und all den Schülern“, freut sich KEM-Manager Thomas Steiner. Zukünftig ist geplant, mindestens einnmal jährlich ein Repair Café in Matrei zu organisieren.