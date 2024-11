„Ein Gemeinschaftsprojekt, im Rahmen dessen gesungen, gespielt und gesprochen wird und bei dem vielfältige Musikstile und verschiedene Akteure zusammentreffen“ - so beschreibt Organisatorin und Obfrau der Musikkapelle Assling, Astrid Duregger die CD „Weihnacht in Assling“. Ziel ist es, allen Zuhörern die Weihnachtszeit zu verschönern und den „Blick auf all jene zu richten, die vielleicht alleine feiern, oder nicht selbst singen und musizieren möchten“.

Anfang des Jahres brachte Duregger das Projekt von einer Idee bis hin zur Umsetzung und organisierte für 14 verschiedene Gruppierungen der Gemeinde die Aufnahme im Probelokal der Musikkapelle Assling. Von Blechbläserensembles über Holzbläser, Volksmusikanten auf Saiteninstrumenten und der Steirischen Harmonika bis hin zu gemischten Chören, Familiengesang und Frauen- und Männerchören – alle geben ihre liebsten Advent- und Weihnachtslieder zum Besten. Pro Gruppe wurden zwei bis drei Musikstücke eingespielt.

Musik für den guten Zweck

Einige Höhepunkte der CD sind das Weihnachtsevangelium, gelesen von Pfarrer Christian Breunig und das Lied „Stille Nacht“, von den Vereinigten Chören Assling und dem Duo Saitenverkehrt, begleitet vom Glockengeläute der örtlichen Pfarrkirche. Gemeinsam freuen sich die Mitwirkenden nun auf das erste Adventwochenende, an dem das Projekt präsentiert wird. Hierfür laden die mitwirkenden Gruppen, weitere Vereine und Produzenten heimischer Köstlichkeiten zu einem Adventmarkt ein.

Dieser findet am Samstag, dem 30. November um 15 Uhr am Dorfplatz und im Vereinshaus Assling statt. Bei der Eröffnung wird die Adventkranzsegnung vorgenommen. Der Asslinger Adventmarkt wird am ersten Adventsonntag, dem 1. Dezember, beginnend mit der Heiligen Messe um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche fortgesetzt. Bei den verschiedenen „Marktstandlan“ werden heimische Produkte, Speisen und Getränke angeboten. An beiden Tagen wird die CD präsentiert und verkauft. Zudem werden die Mitwirkenden an verschiedenen Plätzen auftreten. Der Erlös der CD kommt dem Hilfsfond der Gemeinde Assling für in Not geratene Menschen zugute.