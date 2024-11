Ab 9 Uhr kann man am Donnerstag, dem 28. November, auf der Kunsteisbahn in der Pustertaler Straße mit den Schlittschuhen wieder genüsslich über die glatte Fläche gleiten. Das Eisoval ist für den Publikumslauf am Montag von 9 bis 17.30 Uhr und von Dienstag bis Freitag, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 4,30 Euro für eine Tageskarte und 40 Euro für die Saisonkarte. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren zahlen pro Tag 2,30 Euro und für die Saisonkarte 22 Euro. Für Schüler, die Inhaber von Lienzer Sportpässen sind, ist die Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße im jeweiligen Leistungskatalog enthalten.

Der Kunsteislaufplatz in der Pustertaler Straße © Stadtmarketing Lienz

Erwachsene, die keine Eislaufschuhe besitzen, können sich diese um 4 Euro vor Ort ausleihen. Schüler zahlen 3 Euro. Bei Schlechtwetter sowie aufgrund von Meisterschaftsspielen kann es bei den Öffnungszeiten zu kurzfristigen Änderungen kommen. Unter der Telefonnummer (04852) 67440 kann man im Vorfeld Erkundigungen einholen. Zusätzlich werden bei der Sportanlage die aktuellen Benützungspläne angeschlagen und auf der Website der Stadtgemeinde Lienz kann man sich ebenfalls informieren.