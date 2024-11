Groß geworden in Dölsach in Osttirol und eingebunden in den Familienbetrieb der Bäckerei Suntinger, begann Sofies Lebensweg beschaulich. Nach der Matura am Musik-Borg in Lienz führte ihr Weg in die Welt der Medizin und schließlich in die norwegische Hauptstadt. „Bereits beim Praktikum habe ich mich in Oslo unglaublich wohl gefühlt. Als ich das erste Mal auf der Oper am Fjord stand, wusste ich, dass ich hier bleiben möchte“, berichtet sie und lässt ein vertrautes Lächeln aufblitzen. „Das war das erste Mal, dass ich ein tiefes Gefühl des Ankommens gespürt habe.“