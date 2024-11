Über Nacht sind Schneeflocken in Lienz gelandet und zuckerten die Dächer der Standln am Lienzer Adventmarkt. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und Mitglieder des Gemeinderates sowie der Stadtverwaltung begrüßten am Hauptplatz die ersten Gäste mit der Ausgabe frischen Lienzer Lebzeltens.

Die Ausgabe Lienzer Lebzeltens eröffnet traditionell den Adventmarkt © Christoph Blassnig

Die Standler sind gut vorbereitet

Die Bläsergruppe „Anras Brass“ ließ Weihnachtsmelodien erklingen. Heiße Maroni, Gebäck, Süßspeisen, deftige Gerichte und Deferegger Erdäpfel, die Standler haben sich wieder gut auf die kommenden Wochen vorbereitet. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik hat schon vor einigen Wochen ihre liebste Süßspeise in der kalten Jahreszeit eingelagert: Lebkuchen mit dunkler Schokolade.

Es gibt wieder den Adventkalender in den Fenstern der Liebburg

Thomas Forcher ist aktuell Präsident des Round Table, der wieder den Adventkalender in den 24 Fenstern der Liebburg vorbereitet hat. „Wir haben eine gute Balance gefunden zwischen bekannten Künstlern und neuen Talenten sowie Einheimischen und Auswärtigen.“

Florian Kuenz freut sich, dass die Naturbrennerei-Familie bereits zum 26. Mal beim Adventmarkt einen Stand betreibt. „Unser Wilhelm Tell hat sich zum Kultgetränk entwickelt.“ Erstmals am Markt vertreten ist die Familie Halbfurter mit hausgemachten Räuchermischungen und Hanfprodukten vom eigenen Hof. Ein Treffpunkt für die Familien wird auch in diesem Jahr die lebende Werkstätte sein.