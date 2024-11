Am 23. November wurde im Combomare in Kempten der 19. Internationale Sprintpokal ausgetragen. Am Start standen 27 Vereine mit 440 Teilnehmern, darunter auch Julia Salcher von der Schwimmunion Osttirol. Mit ausgezeichneten Leistungen und erneuter Verbesserung ihrer persönlichen Bestzeiten erschwamm sie sich bei sechs Bewerben fünfmal Gold und einmal Silber. Damit sicherte sie sich den Sieg in der Gesamtwertung und gewann damit auch den Sprintpokal in der Jahrgangsklasse 2015-2016.