Am 27. Jänner fand in Innsbruck die zweite Station des Tiroler Kidscups statt. Am Bewerb nahmen zwölf Tiroler Vereine mit insgesamt 240 Schwimmern teil, darunter 13 Kinder der Schwimmunion Osttirol. Eine Klasse für sich war in der Jahrgangsklasse 2013 Lorenz Gomille. Mit Verbesserungen seiner persönlichen Bestzeiten schwamm er bei vier Starts zu vier Goldmedaillen. Seine Alterskollegin Hanna Ameseder, die erstmals bei einem Schwimmwettkampf am Start war, brillierte bei über 25 Meter Kraulbeinschlag und 25 Meter Delfinbeinschlag mit Kurzflossen und stand gleich zweimal am Siegerpodest ganz oben. Trotz ihres jungen Alters war auch Julia Salcher (Jahrgang 2015) über die 25 Meter Kraulbeinstrecke und die 25 Meter Rückenlage von ihren 27 Konkurrentinnen nicht zu schlagen und holte sich zudem über die 50 Meter Freistilstrecke noch eine Silbermedaille. Jonas Gomille (2012) sowie Marcus Quendler (2013) schwammen jeweils zu einer Bronzemedaille (25 Meter Rückendistanz).

Schwimmunion Osttirol auf Platz 3

Mit vierten und fünften Rängen knapp an den Medaillenrängen vorbei, schrammten in ihren jeweiligen Altersklassen Paul Senfter (2012), Sarah Stern (2012), Saranisha Temeltas (2016) sowie der erstmals an einem Wettkampf teilnehmende Leonhard Wirnsberger (2016). Valeria Wurnitsch, Emilia Egger und der auch erstmals am Start stehende Aaron Schneider erschwammen sich durch gute Leistungen Plätze im Mittelfeld. In der Mannschaftswertung belegte die Schwimmunion Osttirol somit den dritten Rang.