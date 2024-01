Entspannt war die Atmosphäre im Autohaus Pontiller, als sich am Abend die Gäste, die zur Ziehung der Gewinnlose aus der City Ring Weihnachtsaktion eingefunden hatten. Bei Sekt und Knabbergebäck gab es Small Talk. Dann lag plötzlich Spannung in der Luft, als Robert Geiger, der Obmann des City Ringes mit den Glückengerln Emma und Anna die ersten Treffer zog: Sieben Mal 250 Euro Einkaufsgutscheine, die bei den City Ring-Partner in Lienz eingelöst werden können.