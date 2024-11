Hinsehen, Hinhören und Handeln, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen – acht Frauen und zehn Männer haben mutig vorgezeigt, wie das geht. Durch ihre besondere Aufmerksamkeit, das Übermitteln präziser Hinweise an die Beamten sowie das Erkennen, wonach sofortiger Handlungsbedarf bestehe, haben sie die Polizei bei der Klärung von Straftaten und der Festnahme von Tatverdächtigen wesentlich unterstützt.

Am 19. November fand im Landhaus in Innsbruck die Auszeichnung von couragierten Bürgerinnen und Bürgern durch Landeshauptmann Anton Mattle gemeinsam mit dem Präsidenten des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich Landesklub Tirol, Hermann Petz, dem stellvertretenden Landespolizeidirektor Johannes Strobl und Sicherheitslandesrätin Astrid Mair, statt. Musikalisch umrahmt wurde der Abend durch ein Saxophonquartett der Polizeimusik Tirol.

Auf frischer Tat ertappt

„Die Sicherheit in unserem Land hängt wesentlich von der Zusammenarbeit zwischen der Polizei und anderen öffentlichen Organisationen, der Wirtschaft und nicht zuletzt der Bevölkerung ab. Wir brauchen Menschen, die hinschauen und mit Mut und Besonnenheit das Richtige tun“, richtete Petz seine Worte an die anwesenden Bürger, von denen auch zwei aus Osttirol stammen: der Lienzer Rene Gasser und Sabrina Sporer aus St. Johann im Walde.

Gasser ist es zu verdanken, dass am Abend des 11. Juli ein Täter auf frischer Tat ertappt werden konnte: Er beobachtete, wie ein Mann die Heckscheibe eines geparkten Autos einschlug. Der Lienzer zögerte nicht und verständigte umgehend die Polizeiinspektion Lienz, die den Täter kurz darauf festnehmen konnte.

Beherzte Nachfahrt

Sporer bemerkte am Nachmittag des 12. Jänner einen Kleintransporter mit ausländischem Kennzeichen, der an ihrem Wohnhaus vorbeifuhr und wendete. Durch den Anruf eines aufmerksamen Nachbarn hielt sie Nachschau in ihrer Garage und stellte fest, dass ein Motorrad gestohlen wurde. Sie rief ihren Lebensgefährten und Besitzer des Motorrades an und sprang anschließend ins Auto, um dem Kleintransporter in Richtung Lienz hinterherzufahren, während ihr Partner die Polizei verständigte. Nur durch ihre beherzte Nachfahrt und den raschen Informationsfluss an die Polizei konnten die Täter angehalten und festgenommen werden. Im Tatfahrzeug wurde neben dem gestohlenen Motorrad auch weiteres Diebesgut gefunden.