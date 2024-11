Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist allgegenwärtig, kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein Fall von häuslicher Gewalt beziehungsweise Partnergewalt bekannt wird. Daher findet von 25. November (internationaler Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden) bis zum 10. Dezember (internationaler Tag der Menschenrechte) die internationale Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ statt.

Auch die Osttiroler Polizei beteiligt sich im Rahmen der Initiative „GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei“ daran. Im Fokus der Aktion steht die Sensibilisierung der Bevölkerung für Zivilcourage und Nachbarschaftshilfe. Unter dem Motto „Was kann ICH tun?“ sollen möglichst viele dazu ermutigt werden, Verantwortung zu übernehmen, aufmerksam zu sein und im rechtlichen Rahmen couragiert gegen Gewalt, häusliche Gewalt und Partnergewalt vorzugehen, wenn Menschen im Umfeld betroffen sind.

Infotisch im Wirtschaftspark

Daher werden in dem 16-tägigen Zeitraum in allen Tiroler Bezirken sogenannte „Sicherheitsinseln“ eingerichtet, an denen Betroffene sowie Außenstehende Hilfe und Beratung erhalten und Informationen über rechtliche Möglichkeiten und Hilfsangebote bekommen. Jener Infotisch des Bezirkspolizeikommandos Lienz ist am 28. November, von 9 bis 12 Uhr, im Osttiroler Wirtschaftspark in Lienz vorzufinden.