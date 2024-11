Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 20. November, 12 Uhr, bis 21. November, 14 Uhr, gewaltsam, durch Aufbrechen eines im Erdgeschoss gelegenen Fensters, Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in Sillian 137. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob, und wenn, welche Gegenstände aus dem Haus entfremdet wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch das Aufbrechen des Fensters entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizeiinspektion Sillian ersucht um entsprechenden Zeugenaufruf. Diese können sich bei der Polizei unter Telefon 059133 7238 melden.