Dienstrechtlich und disziplinarrechtlich laufen Erhebungen gegen den leitenden Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Lienz. Über die Gründe der Suspendierung wird heftig spekuliert. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Suspendierte neben seiner Tätigkeit in der BH auch Unternehmensberater. Und er soll für Firmen die Buchhaltungen gemacht haben. Und in einem speziellen Fall soll er über Rechnungslegungen an einen Osttiroler Verein gestolpert sein. Bei diesem Verein bekommen Personen, die Mitglieder sind und Schutzwald aufforsten, Förderungen.