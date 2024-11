Im Rahmen der festlichen e5-Gala, zu der das Land Tirol und die Energieagentur Tirol am Dienstag in den Innsbrucker Congress geladen hatten, fällt die Bilanz für den Bezirk Innsbruck-Land äußerst positiv aus. Die erstmalige Anwendung eines auf die wesentlichen Kriterien verschlankten Bewertungskatalogs markiert den Beginn einer neuen e5-Ära. Bis zum Jahr 2050 will Tirol seinen Energiebedarf selbst decken und gänzlich auf fossile Energieträger verzichten. Eine Aufgabe, bei der den Gemeinden mit ihrem direkten Draht zur Bevölkerung, eine ganz besondere Rolle zukommt. Von energieeffizienten Gemeindegebäuden hin zu E-Carsharing-Angeboten für Bürger – die Palette an Handlungsmöglichkeiten, die Gemeinden im Rahmen des e5-Aktionsprogramms umsetzen, ist vielfältig.

Landeshauptmann-Stellvertreter und Energielandesrat Josef Geisler würdigt die ausgezeichneten Gemeinden besonders: „Die e5-Gemeinden sind nicht nur Vorreiter der Energiewende, sondern übersetzen die Energiewende von der Theorie in die Praxis. Mit ihrer Arbeit sorgen sie tagtäglich dafür, dass Themen wie Energieeffizienz und Klimaschutz in der Bevölkerung ankommen und tatsächlich gelebt werden.“

Drei „e’s“ gehen nach Lienz

Die Gemeinde Lienz erhielt gleich drei „e’s“, unter anderem für ihr funktionierendes Fußgängerkonzept mit mehreren Begegnungszonen in der Innenstadt und dem Umbau des Bahnhofsareals, welches zu einem zukunftsweisenden, barrierefreien Mobilitätszentrum wurde. Um zusätzlich verborgene Energiesparpotenziale aufzustöbern und den Verbrauch langfristig zu senken, werden die Energieverbräuche der Gemeinde in einem Energiecontrolling genauestens erfasst und der Photovoltaik-Ausbau auf Gemeindegebäuden zusätzlich vorangetrieben.

Weiters gilt Lienz als e5-Gemeinde und setzt damit auf nachhaltigen Klimaschutz. „Die e5-Gemeinden leisten einen aktiven Beitrag zur Energieeinsparung, zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung. Sie sind verlässliche Partner beim Erreichen unserer Ziele“, ist Klimaschutz- und Mobilitätslandesrat René Zumtobel überzeugt. Diese umfassen weiters die Modernisierung der Energieprozesse und die klimaschonende Nutzung von erneuerbaren Energieträgern. Auch die Bürger der jeweiligen Gemeinden sollen in die Realisierung der jeweiligen Projekte eingebunden werden.