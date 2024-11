Was 1925 als kleine Konditorei in Bozen begann, ist heute ein international erfolgreiches Unternehmen, das weltweit für seine Waffel- und Schokoladespezialitäten geschätzt wird. Als Familienunternehmen mit tiefen Wurzeln in der Region Tirol steht Loacker Konfekt für Qualität und Innovationskraft. Unter anderem setzt das Unternehmen bei seinen Verpackungen auf zukunftsfitte Lösungen und achtet entlang der gesamten Lieferkette auf ökologische und ethische Standards. Für die nachhaltigen Rohstoffprojekte wird eng mit lokalen Partnern zusammengearbeitet. Dafür wurde das Unternehmen nun ausgezeichnet.