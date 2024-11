Die FoodCoop Osttirol „die gute Speis“ lädt bereits zum dritten Mal zum Kleidertausch in die Tammerburg ein. Am Freitag, dem 15. November und am Freitag, dem 22. November, kann jeweils von 15 bis 17 Uhr nach Lust und Laune getauscht werden. Die Idee hinter der Aktion ist einfach: Jede Person kann bis zu fünf gewaschene und intakte Kleidungsstücke mitbringen, die sie nicht mehr benötigt, oder nicht mehr tragen möchte und neue Lieblingsteile mit nach Hause nehmen.

Die Einladung richtet sich auch an Interessierte, die kostenfrei etwas stöbern und shoppen möchten. Alle übrig gebliebenen Kleidungsstücke, die im Rahmen der Veranstaltung nicht den Besitzer wechseln, werden im Anschluss gespendet. FoodCoop Osttirol weist darauf hin, dass die Treffen eine gute Möglichkeit sind, sich mit Menschen auszutauschen und ins Gespräch zu kommen.