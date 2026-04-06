Als eine 17-Jährige im September, zwei Monate nach dem Erhalt ihres Führerscheins, von ihrem Wohnort mit dem Auto zur Arbeit fuhr, geriet sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw einer 81-Jährigen. Die ältere Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Die 17-jährige Steirerin selbst wurde ebenfalls schwer verletzt, erlitt unter anderem einen mehrfachen Oberarm- und einen Lendenwirbelbruch. Erst im Krankenhaus, wohin sie der Rettungshubschrauber verbracht hatte, erfuhr sie vom Tod der zweiten Frau. Nun musste sich die 17-Jährige wegen fahrlässiger Tötung vor dem Bezirksgericht Bruck verantworten.

„Es tut ihr unendlich leid“

„Das ist auch für mich mehr als schwierig“, betont ihre Verteidigerin eingangs zum Fall und berichtet vom verzweifelten Anruf, den sie im Herbst von der Mutter der Angeklagten erhielt. Diese hat sich gemeinsam mit dem Vater und der Schwester der jungen Frau im Gerichtssaal eingefunden. Ihre Mandantin sei zwar nicht schneller gefahren als erlaubt, was das eingeholte technische Gutachten bestätige.

Allerdings: „Durch fehlende Routine, Überschätzung, regennasser Verhältnisse – was auch immer – hat sie es einfach falsch berechnet und ist die Kurve falsch angefahren“, meint die Anwältin und erklärt: „Es tut ihr unendlich leid. Ich glaube, das sieht man, es ist nicht einfach,das wegzustecken. Sie hat die Gesamtsituation überschätzt und wird sich deshalb geständig zeigen.“

Der Richteramtsanwärter, der die Verhandlung im Beisein von Bezirksrichter Michael Auracher führt, hat dennoch ein paar Fragen an die Angeklagte: „Was bedeutet Höchstgeschwindigkeit?“ „Dass man nicht schneller als die zulässige Geschwindigkeit fahren darf.“ Dass man diese auch an Wetter und Straßensituation anpassen müsse, sei ihr bewusst.

„Wie geht es Ihnen jetzt?“, möchte der Richteramtsanwärter ebenfalls wissen. „Es macht mich psychisch...“, bringt die 17-Jährige heraus und schluckt schwer. Sie sei dreimal wöchentlich zur Physiotherapie gegangen, Schmerzen im Lendenwirbel spüre sie nur, wenn sie lange sitze. Ihrem Beruf könne sie normal nachgehen.

Urteil: „So viel kostet kein Menschenleben“

„Es tut mir extrem leid. Ich würde alles tun, damit ich es rückgängig machen kann. Ich weiß aber, dass das nicht mehr geht“, schluchzt die Angeklagte. Schlussendlich spricht sie Bezirksrichter Michael Auracher schuldig und verurteilt die 17-Jährige zu 60 Tagessätzen à fünf Euro.

„Man schreckt sich immer, wenn man liest, dass ein Toter 300 Euro kostet. Diese Geldstrafe klingt jetzt nach wenig, so viel kostet auch kein Menschenleben“, erklärt Auracher zum Urteil. Im Gesetz sei fahrlässige Tötung aber eben mit einem gewissen Strafrahmen bemessen, an den er sich zu halten habe. Dieser liegt bei bis zu einem Jahr, wobei bei der Jugendlichen kein einziger Erschwerungsgrund, dafür aber mehrere gravierende Milderungsgründe gegriffen haben, wie Auracher erklärt.

„Es wäre etwas anderes, wenn sie betrunken gewesen oder zu schnell gefahren wären. Eine Fahrlässigkeit war bei Ihnen da, aber nicht so, dass man den Kopf schüttelt“, meint der Richter. Die Strafe habe er daher im unteren Bereich angesetzt. Ohnehin: „Das, was sie psychisch mitnehmen, kann man eh nicht mit einem Gerichtsurteil erreichen.“