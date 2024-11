Er ist seit drei Jahren Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) in Wien und gibt als Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) sein Wissen an Studierende weiter – die Rede ist von niemand Geringerem als Gabriel Felbermayr. Am 14. November nimmt er den Weg nach Lienz auf sich, um in der Produktionshalle der Frey Metalltech GmbH einen Fachvortrag zu Themen wie Inflation, Zinsen, Konjunktur und Geld- und Wirtschaftspolitik zu halten.

In einer Zeit, die von wirtschaftlicher Unsicherheit und volatilen Märkten geprägt ist, möchte er an diesem Abend den Interessierten fundierte Einblicke und Perspektiven für die künftige wirtschaftliche Entwicklung geben. Felbermayr ist dabei für seine analytischen Fähigkeiten bekannt und gewährt Einblicke in seine Vision für die wirtschaftliche Zukunft.

Neben dem Fachvortrag dürfen sich die Gäste über eine Führung durch das Unternehmen Frey Metalltech freuen. Geschäftsführer Lukas Frey wird dabei ein praktisches Beispiel für innovative und regionale Unternehmensführung in der Metall- und Maschinenbaubranche aufzeigen.

Für diesen Termin gibt es eine verpflichtende Voranmeldung bis zum 13.11.2024 unter der Tel. Nr. 04852 / 6665 1030 oder mittels E-Mail an: anmeldung@dolomitenbank.at