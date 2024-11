Am verlängerten Allerheiligenwochenende wurde in Virgen genutzt, um zu zeigen, was in den Häusern für Kunstwerke an Klaubauflarven vorhanden sind. Erstmals haben sich die Kleibeife von Obermauern und Niedermauern zusammengetan, um diese Schau zu ermöglichen. Den auswärtingen Beitrag lieferten die Larvenschnitzer Bert Steiner aus Oberlienz und Harald Fröhlich aus Thal. Auf rund 200 Quadratmetern wurden 660 Larven gezeigt. Der Künstler Michael Lang vom Organisationsteam ist sich sicher: „Das war nur die Hälfte von dem, was in Virgen an Klaubauflarven unterwegs ist.“ Und er verrät: „Da wurde ein Vermögen ausgestellt. Der Wert der ausgestellten Stücke liegt bei rund 660.000 Euro.“