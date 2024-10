Im Tal hat man die Villgrater Bergfleisch GmbH auch bildlich zu Grabe getragen. Schon am Abend, an dem der Konkurs der Gesellschaft – die einen Schlachthof betrieben hat – bekannt wurde, wurde ein Kreuz aufgestellt. Darauf war zu lesen: „Nach kurzem Leiden von uns gegangen.“ Mit 1,4 Millionen Euro Schulden ist das Unternehmen in die Pleite gekracht. Den Konkursantrag hat Geschäftsführer Roman Kraler gestellt. Er war mit den Gesellschaftern nicht abgesprochen. Und Kraler war für niemanden mehr erreichbar.