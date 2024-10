In einer Welt, in der viele den sicheren Weg wählen, hat Daniel Lublasser aus Amlach den mutigen Schritt gewagt, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Seit April ist der 34-Jährige selbstständig als Schmied und Schlosser tätig – ein Traum, der lange in ihm schlummerte und nun endlich Realität wird.