Im Vorjahr war Villgrater Natur für den Möbel & Design Guide Award 2024 in der Kategorie Schlafen nominiert. Eine Auszeichnung kam damals nicht zustande. Dafür hat es heuer geklappt. Kürzlich durfte Rebecca Schett, die Chefin des Innervillgrater Betriebes, mit ihrem Vater und Unternehmengründer Josef Schett den Preis in der Wiener Hofburg entgegennehmen. Im Rahmen der Design District präsentierten am 4. Oktober Autorin Anna M. Del Medico und Herausgeber Michael Stein ihren Möbel & Design Guide 2025. In seiner 19. Ausgabe führt der Premium-Guide informativ durch die Welt des Designs und die kreative Einrichtungsszene Österreichs.