Vor wenigen Tagen eröffnete Martin Reiterer seinen Betriebsstandort auf dem Spittaler Hauptplatz, Nummer 10. Er übernahm den Friseursalon „Gerda“ und baute ihn zu einem Büro um, in dem er Kunden „in angenehmer Atmosphäre beraten möchte“. „LKW Finanzierung Österreich“ heißt seine Firma. Reiterer, der zuvor dreieinhalb Jahre in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig war, versteht sich als Bindeglied zwischen Unternehmern, die ihren Fuhrpark erweitern oder erneuern wollen, und der Finanzbranche.

Expansion in Richtung Osttirol und Lungau

Auf die Frage, wie die Idee, diese Nische zu besetzen, entstanden ist, sagt der 25-Jährige, dass er seine Kenntnisse aus der Transportbranche mit jenen der Finanzbranche bestmöglich kombinieren wollte. Reiterer wuchs im Familienbetrieb „Transporte Reiterer GmbH“ in Spittal auf. „Mit LKW kenne ich mich also aus. Für einige Kärntner Transportunternehmen habe ich bereits die Finanzierung mehrerer LKW-Züge abgewickelt“, sagt der Jungunternehmer, der seinen Kundenstock in Richtung Osttirol und Lungau erweitern möchte.

„Bei der Finanzierung von LKW und Maschinen stehen Unternehmen laufend vor Herausforderungen. Gegebenheiten, Preise, Auftragslage – all das schwankt sehr stark und schnell. Im Zuge von Gesprächen mit Transportunternehmern sowie jenen aus der Baubranche und Forstwirtschaft kenne ich die Anforderungen. Meine Angebot besteht darin, für Unternehmen die effizientesten und rentabelsten Finanzierungsoptionen zu finden“, sagt Reiterer, der auch Neugründern von Firmen und Privatkunden zur Verfügung steht: „Sei es, dass ich sie bei der Finanzierung eines Eigenheimes, bei einem Umzug oder einer sonstigen größeren Investition berate.“

„Versuche, alle Finanzierungsfragen zu beantworten“

Reiterer, der gerne Ski fährt und sich mit Ausdauer- und Krafttraining fit hält, begann nach der Matura in Wien „Technische Wirtschaftsmathematik“ zu studieren, ehe der Studienbetrieb während der Pandemie eingestellt wurde. „So machte ich bei der Wirtschaftskammer die Ausbildung zum Versicherungsagent und meldete das Gewerbe an. Mich mit Wertpapieren und dem Aktiengeschäft zu beschäftigen, zählt zu meinen Hobbys. Ich liebe es, zu allen Themen rund um Finanzierung befragt zu werden. Wenn ich etwas nicht weiß, finde ich es heraus“, versichert Reiterer, der Banken, die „Finanzfuchsgruppe“, Fahrzeughersteller und -lieferanten sowie Versicherungsmakler zu seinen Partnern zählt. „Der persönliche Kontakt geht in der Finanzbranche zunehmend verloren, daher habe ich in Spittal eine Anlaufstelle eröffnet.“ Erreichbar ist Reiterer unter E-Mail: kontakt@lkw-finanzieren.at. Infos unter: www.lkw-finanzieren.at