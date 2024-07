Schon bald ist die Oberkärntner Gemeinde Steinfeld um eine sportliche Attraktion für Groß und Klein reicher. Noch dieses Jahr wird ein moderner „Pumptrack“ errichtet – also ein künstlich angelegter Rundkurs mit Hügeln und Steilkurven, bei dem sich Radfahrer, Skater und Scooterfahrer austoben können. Damit will man sowohl Einheimischen als auch Gästen die Möglichkeit bieten, ihre motorischen Fertigkeiten zu perfektionieren. „Gerade in ländlichen Regionen fehlt es oft an moderner Freizeitinfrastruktur, daher ist es umso wichtiger, dass die Gemeinde Steinfeld mit einem Multisportplatz für Kinder und Jugendliche ein Angebot schafft“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der das Projekt als Orts- und Regionalentwicklungsreferent unterstützt.

Pumptrack-Anlage kostet 125.000 Euro

Der Pumptrack wird sowohl Spielplatz als auch Trainingsstätte für Biker aller Alters- und Schwierigkeitsklassen sein. Konkret wird es einen Hauptrundkurs sowie einen separaten Kinderpumptrack geben, der sogar mit dem Laufrad befahrbar sein wird. Insgesamt kostet die neue Pumptrack-Anlage 125.000 Euro, rund 31.000 Euro kommen aus der Orts- und Regionalentwicklung. Gruber überbrachte die Förderzusage an Bürgermeister Ewald Tschabitscher (SPÖ) und ÖVP-Gemeindepartei-Obmann Klaus Stocker. Kürzlich wurde auch in Dellach/Drau ein Pumptrack seiner Bestimmung übergeben.