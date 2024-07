Hellrosa, sanft duftende Hortensien in voller Blüte, kunterbunte, hochgewachsene Gladiolen, farbenfrohe und reich blühende Dahlien, allseits beliebte rote Rosen, dekoratives Schleierkraut und bunte Tulpen – Selina Puffitsch lässt den Hauptplatz in Gmünd „erblühen“. Am Freitag, dem 26. Juli eröffnete die gelernte Floristin das Blumengeschäft „Poppy Meisterfloristik by Selina“ und hat sich für die ersten beiden Tage besondere Aktionen für ihre Kunden überlegt.

„Die Eröffnung war ein tolles Erlebnis, alles lief sehr gut und ich habe mich sehr über jeden Kunden gefreut, der sich die Zeit nahm, um vorbeizukommen. Es gab ein Gewinnspiel, ein Überraschungs-Projekt, das unter den Teilnehmern verlost wurde und viele Angebote und Prozente auf ausgewählte Waren“, sagt die 25-Jährige, die trotz ihres jungen Alters bereits jahrelange Erfahrung in dem Blumen-Metier hat.

In den Räumlichkeiten am Gmündner Hauptplatz werden unterschiedliche Blumen und Gestecke angeboten © Willi Pleschberger

Hochzeiten, Geburtstage und Sträuße

Bereits vor zwei Jahren machte sie sich selbstständig und spezialisierte sich auf Trockenblumen, bevor sie die Floristik-Meisterprüfung absolvierte und dabei den Schwerpunkt auf Hochzeitsfloristik legte. Inzwischen hat sie ihr farbenfrohes, duftendes Repertoire erweitert. „Neben Schnittblumen, Sträußen, Topfpflanzen für Haus und Garten, Dekorationen und Trockenblumen biete ich auch Event- und Veranstaltungsfloristik an. So kann ich beispielsweise Räume oder Tische für Geburtstage dekorieren. Außerdem biete ich Bepflanzung und Pflanzenpflege an, beispielsweise für Büros“, sagt Puffitsch.