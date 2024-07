Als Matthias Sandrisser das Internet nach Inspirationen für ein weiteres Standbein am elterlichen Bauernhof in Gmünd durchforstete, kam ihm eine zündende Idee: „Wir haben nach einem Weg gesucht, wie wir die Milch unserer Kühe weiter veredeln können. Und so bin ich auf die Eisproduktion gestoßen und war gleich begeistert. Was folgte, war ein einwöchiger Eiskurs in Deutschland. „Dort haben wir auch Rezepte mitbekommen, die ich noch etwas abgeändert und angepasst habe.“

Für die Eisproduktion in seiner „Eis-Sennerei“ schaffte sich Sandrisser eine Kombimaschine an. „Oben füllen wir die frische Milch hinein, dann wird sie auf 85 Grad erhitzt, damit die Bakterien absterben“, erklärt der Jungbauer. Anschließend geht die Milch in einen Gefrierzylinder und wird dort auf etwa Minus 15 Grad runtergekühlt. Danach wird die Masse in unterschiedlich große Packungen abgefüllt und für circa zehn Minuten schockgefrostet. „Das Eis lasse ich in einer Tiefkühlung einen Tag reifen und verkaufe es tags darauf“, sagt der 27-Jährige, der nebenbei noch bei Kärntnermilch in der Produktion tätig ist. Besonderen Wert legt er auch darauf, dass sein Eis frei von künstlichen Aromen, Konservierungsmitteln und Farbstoffen ist.

Die Milch für die Eisproduktion stammt von den eigenen Kühen, die den Sommer auf der Alm in der Innerkrems verbringen © Eis-Sennerei

Matthias Sandrisser produziert auf dem elterlichen Bauernhof selbstgemachtes Eis © Eis-Sennerei

Verschiedene Sorten

In einem Selbstbedienungsladen, der sich auf dem Hof befindet, wird das Eis in 100 Gramm-, 1-Liter-, und 2,5-Liter-Bechern verkauft. Zu seinen Abnehmern zählen zahlreiche Oberkärntner Gastronomiebetriebe: „Ich beliefere auch den Eselpark und den Bogenparcours Maltata.“ Den „Boom“ hätte der Gmündner nicht erwartet: „Wir haben sogar mehr Anfragen, als wir produzieren können.“

Aktuell können die Kunden aus den Sorten Vanille, Haselnuss, Cafè-Cappuccino, Schokolade, deren Grundmasse die hofeigene Milch ist, wählen. Außerdem gibt es Joghurt-Heidelbeere und Joghurt Natur auf Joghurtbasis sowie Mango, Erdbeere, Zitrone, Kokos und Cassis, deren Grundmasse Wasser ist.

Das Eis gibt es im Selbstbedienungsladen von Sandrisser zu kaufen © Eis-Sennerei