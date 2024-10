In Lienz ist von Langeweile keine Spur. Ein Blick in den Veranstaltungskalender zeigt, dass bis in den Jänner 2025 hinein auch noch einiges für Jung und Alt geplant ist. Am Samstag, dem 9. November, lädt die Stadtmusik Lienz rund um Kapellmeisterin Magdalena Pircher und Obmann Bernhard Tiefenbacher unter dem Motto „Elysion“ zum traditionellen Herbstkonzert in den Stadtsaal ein. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten gibt es um 15 Euro im Bürgerservicebüro in der Liebburg. Für Schüler, Studenten, Präsenz- und Zivildiener sowie für Menschen mit Beeinträchtigung mit Ausweis gilt der ermäßigte Ticketpreis von 13 Euro.

Am Dienstag, dem 12. November, wird das Kinder-Stück „Ich hab ein kleines Problem, sagte der Bär“ aufgeführt. Das gleichnamige Kinderbuch stammt von Heinz Janisch, der heuer den Christine-Nöstlinger-Preis und den internationalen Hans-Christian-Andersen-Preis verliehen bekam. Das Gastspiel vom Theater Feuerblau für Besucher ab vier Jahren beginnt um 15 Uhr im Kolpingsaal. Karten können online auf www.stadtkultur.at oder telefonisch unter (04852) 60 05 19 reserviert werden.

Am 9. November findet das Herbstkonzert der Stadtmusik Lienz statt © KK/Stadtmusik Lienz

Vorlesung und Adventkonzert

Am 16. November kommt Birgit Minichmayr: Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin wird um 19 Uhr im Stadtsaal aus dem Roman „Die souveräne Leserin“ von Alan Bennett vortragen. Musikalisch begleitet wird sie vom Countertenor Alois Mühlbacher und dem Streichquartett Sonare, die Stücke von Dowland, Purcell, Elgar, Britten, Queen und den Beatles spielen werden. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro (solange der Vorrat reicht) im Bürgerservicebüro in der Liebburg. An der Abendkasse kostet die Karte (auch für reservierte Karten) 25 Euro. Nähere Infos gibt es unter www.stadtkultur.at.

„Alle Jahre wieder - Weihnachtsmusik für Kids“ nennt sich das Adventkonzert, zu dem die Landesmusikschule Lienzer Talboden am 7. Dezember um 17 Uhr in den Stadtsaal einlädt. Als Eintritt sind freiwillige Spenden für die Musikschule erbeten. Keine Anmeldung oder Reservierung erforderlich.

Die Schauspielerin Birgit Minichmayr kommt in die Dolomitenstadt © Burgtheater/Reinhard Maximilian Werner

Großes Neujahrskonzert

Am 14. Dezember steht das „Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns im Zentrum des Adventkonzertes des Kammerchores vokalissimo Lienz, das um 19 Uhr in der Kirche Hl. Familie zu erleben ist. Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg, die im Vorverkauf 15 Euro (reservierte Karten müssen bis spätestens 13. Dezember um 11 Uhr im Bürgerservice abgeholt werden) und an der Abendkasse (auch für reservierte Karten) 20 Euro kosten.

Das Neujahrskonzert der Stadtkultur wird am 24. Jänner um 20 Uhr im Stadtsaal von der Stadtmusikkapelle Wilten gestaltet werden. Kapellmeister Raimund Walder setzt auf einen Mix aus Bekanntem und Zeitgenössischem. Kompositionen von Georg Friedrich Händel, Gioacchino Rossini und Franz Lehar werden gespielt. Auch der Tubist des Tiroler Symphonieorchesters, Lukas Hanspeter, wird anwesend sein und für musikalische Klänge sorgen. Wenn die Karten bis zum 23. Jänner um spätestens 11 Uhr im Bürgerservicebüro in der Liebburg abgeholt werden, gilt der günstige Vorverkaufspreis von nur 25 Euro. An der Abendkasse (auch für reservierte Karten) kostet die Karte 30 Euro.