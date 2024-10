„Mutig in die neuen Zeiten“ – diesen Slogan hat die Innos GmbH (Gesellschaft für Innovation und Entwicklung) nach ihrer Generalversammlung am vergangenen Mittwoch ausgegeben. Mit einer personellen Änderung wartete Geschäftsführer Reinhard Lobenwein nach der Versammlung im Beisein von Gesellschaftern auf. Kurt Matzler folgt Hannes Theurl als Beiratsvorsitzender nach. Matzler ist Professor für Strategisches Management an der Universität Innsbruck.