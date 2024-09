Der größte Absatzmarkt für die industriellen Großformatdrucker der Durst Gruppe mit den beiden Hauptwerken in Brixen und Lienz ist Europa, dann folgen die USA. Das mittelständische Unternehmen mit insgesamt 1000 Mitarbeitern in der gesamten Gruppe positioniert seine Großformatdrucker in einem heiß umkämpften Weltmarkt, in dem es praktisch kein Wachstum gibt, sondern einen beinharten Verdrängungswettbewerb.