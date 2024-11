Die beiden Kinderärzte Veit Krösslhuber und Andreas Totschnig bilden in Lienz eine Ordinationsgemeinschaft. Am 23. Oktober nahm Krösslhuber in Wien den Best Practice Award für klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen entgegen. Johannes Rauch, Bundesminister für Gesundheit, zeichnete 18 eingereichte Initiativen aus. Die beiden Lienzer Mediziner haben in der Kategorie Mobilität gewonnen, weil sie alle ihre Patienten für eine umweltfreundliche Anreise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln mit einem Gutschein der Bäckerei Joast belohnen.