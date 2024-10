Die HLW Lienz und die Gösser-Brauerei Falkenstein freuen sich, ihre ersten Bier-Jungsommelièren präsentieren zu dürfen. Nach einem intensiven Ausbildungsjahr haben die Schülerinnen erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt. Die Ausbildung umfasste ein breites Spektrum: Von der Geschichte des Bieres über die einzelnen Bestandteile und den Brauprozess bis hin zur Einteilung der Biersorten. Ein besonderer Fokus lag auf der Sensorik – dem Erkennen und Bewerten von Geschmacksnuancen.

Der Prüfungstag war herausfordernd und bestand aus fünf anspruchsvollen Bereichen. Neben einer schriftlichen Prüfung mussten die Teilnehmerinnen ihr sensorisches Können unter Beweis stellen, indem sie verschiedene Bierarten erkannten und differenzierten. Auch die Schanktechnik war ein zentraler Bestandteil, wobei präzises Arbeiten, Hygienewissen und professionelle Gästebetreuung gefragt waren. Darüber hinaus mussten die Schülerinnen eine kreative, fachlich fundierte Bierkarte erstellen und ihr Wissen in einem Verkaufsgespräch praktisch anwenden.

Ein besonderer Fokus lag auf der Sensorik – dem Erkennen und Bewerten von Geschmacksnuancen © HLW Lienz

Am Ende des Tages durften sieben Teilnehmerinnen den Titel „Bier-Jungsommelière“ entgegennehmen. Sowohl die HLW Lienz als auch die Brauerei Falkenstein sind stolz auf ihre frisch gebackenen Fachkräfte, die nun das Bierwissen in die Welt tragen und die Bierkultur fördern. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Brauerei und der HLW hat eine praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung ermöglicht. Mit dieser ersten Runde zur Bier-Jungsommelière setzt die HLW Lienz einen wichtigen Schritt in ihrer Bildungsentwicklung und leistet gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Bierkultur in der Region.