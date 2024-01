Das Bürgerbräu in Innsbruck hat eine lange Geschichte. 1825 wurde die Brauerei gegründet. Von 1929 bis 2003 betrieb die Österreichische Brau AG die zur Institution gewordene Brauerei. Bier der Marke „Bürgerbräu Innsbruck“ wurde aber nur bis 1967 produziert. Bis 2003 wurden Gerstensäfte anderer Marken der Brau Union hergestellt. Dann kam 2021. In diesem Jahr brachte die Brau Union mit dem „Bürgerbräu Innsbruck“ ein Bier der Sorte „Tiroler Helles“ auf den Markt. Und hier kommt Osttirol ins Spiel. Dieses Helle wird in der Falkenstein Brauerei in Lienz gebraut.