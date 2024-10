In den vergangenen Monaten drehte sich bei der Initiative „#gemmason“ der Arbeitsgemeinschaft „Vordenken für Osttirol“ alles um kreatives Schaffen. Im Rahmen diverser Workshops hatten junge Talente aus Osttirol die Möglichkeit, ihre kreativen Ideen in die Tat umzusetzen. Das Ergebnis dieser Initiative, das Projekt „Changes (stay the same)“, wurde am Dienstag, den 22. Oktober, im CineX Lienz präsentiert.

Junge Talente im Rampenlicht

Die Initiative „#gemmason“ entstand aus dem Wunsch junger Osttiroler, mehr Raum für kreative Entfaltung zu bekommen – ein Anliegen, das im Rahmen des LEADER-Projekts „Vordenken für Osttirol“ immer wieder geäußert wurde. In den vergangenen Monaten nahmen zahlreiche Jugendliche an Workshops zu Themen wie Songwriting, Videoproduktion, Tanz und Choreografie sowie Marketing teil. Unterstützt wurden sie dabei vom Kreativteam des Vereins „Pantheon 99“, bestehend aus René Bacher (Musik und Vermarktung), Ines Trager (Tanz) und Peter Werlberger (Video).

Gruppenbild bei der Premiere im CineX mit den Jugendlichen, den Workshopleitern und den Vertretern der Arbeitsgruppe „Vordenken für Osttirol“ © Arge Vordenken Für Osttirol/Blue Puma

„Es war unglaublich zu sehen, mit wie viel Leidenschaft die Jugendlichen das Projekt angegangen sind. Jeder und jede hat etwas Einzigartiges geschaffen, das nun auf der großen Leinwand zu sehen ist“, sagt Bacher, der den Workshop leitete. Das Finale der Arbeit fand in einer Premiere im CineX Lienz statt. „Die Ergebnisse, die hier entstanden sind, übertreffen unsere Erwartungen“, erklärt Manuela Gritzer von der Arbeitsgemeinschaft „Vordenken für Osttirol“. „Es zeigt sich, wie viel Potenzial in der Jugend unserer Region steckt.“