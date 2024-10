Als Zeichen für ihr Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und zu ihrer Selbstverpflichtung zur Schöpfungsverantwortung schreibt die Diözese Innsbruck den „Pfarrer-Karlheinz-Baumgartner-Preis“ aus. Dieser wurde am 4. Oktober in der Innsbrucker Ferrarischule zum ersten Mal vergeben. Verleihungsort und Datum am Welttierschutztag und Gedenktag des Heiligen Franz von Assisi wurden bewusst gewählt, führte Bischof Hermann Glettler bereits in seiner Predigt in der Pfarrkirche Dreiheiligen vor der Verleihung aus: „Wenn wir diesen Preis heute zum ersten Mal vergeben, wollen wir, dass sich Schulen und Pfarren gegenseitig verbinden, Gemeinschaft aufbauen und einander stärken.“

Der erste Platz ging an die Young Spirits von der Pfarre St.Laurentius, Tristach. Ex aequo Platz zwei teilten sich die Klimabündnispfarre Allerheiligen und die Pfarre Holzgau. Gewürdigt wurden die Klimabündnispfarre Debant, die Pfarre Imsterberg und der Seelsorgeraum Längenfeld-Huben-Gries. Der Innsbrucker Diözesanbischof dankte den Pfarren, die Projekte eingereicht haben: „Das ist für uns auch eine Ermutigung, dass wir diesen Weg weiter gehen. Franz von Assisi ist uns da eine tolle Leitfigur.“ Beim Umweltpreis 2024 ging es um ambitionierte, innovative und nachahmenswerte Projekte und Projektkonzepte.

Schöpfungsmesse im Wald

Mit ihrem Projekt „Schöpfungsmesse mit Familienprogramm im Wald. Appell für eine schöpfungsorientierte Waldbewirtschaftung“ holten die Young Spirits von der Pfarre St. Laurentius aus Tristach den Sieg. Sie verbanden die Laudato Si‘ Ziele „Antwort auf den Hilferuf der Erde“ und „ökologische Spiritualität“ mit praktischem Einsatz im Wald und hatten dabei auch noch Jung und Alt sowie unsere Mitgeschöpfe im Blick. Dabei rufen sie besonders kirchliche Waldbesitzer auf, den Wald nicht nur als Holzproduktionsfläche zu sehen, sondern ihn als Ökosystem zu würdigen und entsprechend zu wirtschaften. „Es ist zu hoffen, dass Kirchen und Orden Vorbilder einer schöpfungsorientierten Waldbewirtschaftung werden und auch andere private und staatliche Waldbesitzer dazu anspornen“, sagt der Jugendbetreuer der Pfarre Tristach, Sebastian de Jel.

Der „Pfarrer-Karlheinz-Baumgartner-Preis 2024“ erregte über die Diözesangrenzen hinaus Aufmerksamkeit und weckte das Interesse, pfarrliche Initiativen in Sachen Schöpfungsverantwortung vor die Kulissen zu holen.