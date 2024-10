Musik liegt Sara De Blue, mit bürgerlichem Namen Sara Koell, im Blut. Von Kindesbeinen auf war die Matreierin mit der Musik verbunden, viele ihrer Familienmitglieder sind Musiker und Sänger. „Ich bin damit aufgewachsen, und daheim haben wir immer viel gesungen“, sagt Koell. Nach ihren Tätigkeiten in Schulmusicals und -bands folgte das Musikstudium am Tiroler Landeskonservatorium, an der Pädagogischen Hochschule und an der Linzer Anton-Bruckner-Universität, wo sie ihr Studium in Jazz- und Popgesang abschloss.

Für die Musikerin ist das Songwriting nicht nur ein kreativer, sondern ein Prozess, der sich manchmal in der Nacht vollzieht. Koell: „Der Klassiker ist, dass ich nachts aufwache und ich habe fertige Songs im Kopf. Schreibe ich sie nicht sofort auf, sind sie am nächsten Morgen weg.“ Und eins ist klar: Lieder wie etwa „Bella Palermo“, in denen sie die Klänge und Stimmungsbilder Siziliens einfängt, zeigen ihr Gespür für Atmosphäre und Liebe zum Detail.

Sara Koell heißt mit ihrem Künstlernamen Sara De Blue © Bernhard Schösser

Viele Songs, ein Lieblingssong

Wenn man die Sängerin nach dem Lieblingslied fragt, beginnt sie ein klein wenig zu zögern. Auch gibt sie zu, dass die Frage an und für sich schwierig ist, derzeit ist es aber „Cappuccino“, ihr neuer Italo-Popsong, bei dem sie unter anderem Unterstützung von ORF-Star-Kabarettist Robert Palfrader von ‚Wir sind Kaiser‘ Unterstützung bekommt. Das Lied betont die Einfachheit im Leben. So wie Koell keinen reichen Schnösel, der ihr alles kauft, was sie will, an ihrer Seite haben will. Im Gegenteil: Der Song sagt aus, dass sie mit kleinen, einfachen Dingen wie eben einer Tasse Cappuccino zufrieden ist. „Diese kleine Botschaft erscheint in einer schnelllebigen, oft materialistisch geprägten Welt außerordentlich wertvoll, wie ich finde“, so Koell weiter.

Auch wenn die Osttirolerin ein Management hat, ist es für sie wichtig, sich selbst auf ihre Auftritte vorzubereiten. „Ich gehe fast jeden Tag laufen, zumal man sowohl für den Gesang als auch für den Tanz viel Kondition benötigt“, sagt sie. Zu einem perfekten Auftritt gehöre das genaue Planen von Choreografien, Outfits und Songtexten. Wer ihre Lieder hört und die darin vermittelte Botschaft wahrnimmt, erkennt gleich, dass die Songs Freude und Leichtigkeit vermitteln. Die Musikerin bringt es auf den Punkt: „Ich will Menschen, die im Alltagsleben gestresst sind, ein positives Gefühl mitgeben und durch meine Lieder auch so etwas wie Muße und Unbeschwertheit schenken.“

Sara De Blue bekam das Kulturehrenzeichen ihrer Heimatgemeinde Matrei verliehen © KK/Privat

„Prägende Momente“

Koell kann in ihrer Karriere auf viele unvergessliche Momente zurückblicken. „Prägend waren für mich die Olympischen Jugendwinterspiele, bei denen ich als erste Frau in der Geschichte die ‚neue Fassung‘ der Bundeshymne singen durfte, aber auch die Teilnahme bei ‚The Voice of Germany‘, Auftritte bei der ‚ORF-Starnacht am Wörthersee‘ oder bei der Eurovision Songcontest-Vorausscheidung“, sagt die Sängerin, die von ihrer Heimatgemeinde das Kulturehrenzeichen verliehen bekam.