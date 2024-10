Spukt es auf Burg Heinfels in Osttirol? Schon mehrmals zog es in der Vergangenheit Jenseitsforscher zur imposanten Wehranlage, die über der gleichnamigen Ortschaft im Hochpustertal thront. Auch der Kärntner Michael Amlacher von den „Grenzwanderern“ kennt die Burg mittlerweile gut. Er begab sich dort schon auf die Spur der mysteriösen „Frau in Rot“, die angeblich von einem Mitarbeiter der Burg gesehen wurde. In dieser Woche kehrte Amlacher erneut zurück. Dieses Mal mit einer ganz speziellen „Mission“. Gemeinsam mit interessierten Besuchern ging es auf „Geisterjagd“. „Ich war anfangs skeptisch, ob das mit Laien funktioniert. Im Nachhinein bin ich positiv überrascht von dem großen Interesse der Leute und dem Respekt, den sie dem Thema entgegengebracht haben“, so Amlacher.