Die bekannte Burg Heinfels, die sonst nur während der Museumssaison geöffnet ist, öffnet im März ihre Tore für drei exklusive Events. Der Museumsverein Burg Heinfels und der Tourismusverband Osttirol präsentieren in den historischen Gemäuern ab Sonntag eine einzigartige Lasershow. Diese wurde vom international erfolgreichen Multimediaspezialisten LEC in Zusammenarbeit mit dem Museumsverein konzipiert und realisiert. „Die Zuschauer erleben eine spannende Erzählung der Burggeschichte von der sagenumwobenen Gründung durch die Hunnen bis zur Restaurierung und Wiederherstellung in den letzten Jahren“, heißt es in einer aktuellen Aussendung.

Die Lasershow „Die Burg erwacht“ ist an folgenden Terminen zu sehen: Sonntag, 17. März, und Freitag, 22. März, jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro pro Person im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkassa. Am Mittwoch, 20. März, gibt es um 20 Uhr eine kostenlose Show für Schülerinnen und Schüler bis 15 Jahre. Die Plätze für alle Veranstaltungen sind begrenzt, daher wird eine rechtzeitige Reservierung empfohlen. Kartenvorverkauf im TVB Büro Sillian oder online auf www.burg-heinfels.com.