Einen Spaziergang von Kunst zu Kunst – das bietet wieder die Kunsthistorikerin Eleonora Bliem-Scolari im Rahmen der Serie „Lienz entdecken“ an. Interessierte treffen sich am Sonntag, dem 6. Oktober um 13.30 Uhr am Vorplatz der Pfarrkirche St. Andrä. Dort, wo die Arbeiten von Jos Pirkner den Eingang des kulturhistorischen Ortes prägen. Vorbei am Bezirkskriegerdenkmal geht es für die Gruppe zu malerischen und bildhauerischen Besonderheiten, die sich hinter den Friedhofsmauern verbergen: Franz Walchegger, Virgil Rainer und viele mehr finden sich dort, beinahe versteckt neben den volkskundlichen Elementen des letzten Gedenkens.

Ähnliche künstlerische Kostbarkeiten bereichern jedoch auch Plätze, Straßen und Häuser in der direkten Umgebung. All diese Besonderheiten, die sich in der Stadt Lienz befinden und im Alltag oft viel zu wenig wahrgenommen werden, werden im Rahmen des Spazierganges in den Vordergrund gerückt. Wer den Abend mit Musik ausklingen lassen will, kann sich auf einen Auftritt des Musikers und Komponisten Manu Delago freuen.