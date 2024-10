Bis nach Deutschland wurde offensichtlich das Wahlergebnis der Tauernkommune Matrei vom Sonntag verfolgt. Die Fakten waren eindeutig: Die FPÖ hat die ÖVP überholt und lag bei 41,41 Prozent der Stimmen. Damit ist auch Matrei blau geworden. Einem deutschen Staatsbürger hat das gar nicht gefallen. Umgehend stornierte er seinen Winterurlaub im Hotel Rauter. Über WhatsApp gelangte das Stornoschreiben auch zur Kleinen Zeitung. Der Deutsche begründete seine Vorgangsweise so: „Mit Entsetzen habe ich feststellen müssen, dass bei der aktuellen Nationalratswahl die FPÖ in Matrei 41,5 Prozent der Stimmen erhalten hat. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich in einem Urlaubsort, in dem offensichtlich stark fremdenfeindliche Haltungen in der Bevölkerung weit verbreitet sind, nicht wohlfühlen kann und deshalb meinen Winterurlaub in Ihrem Hotel Rauter storniert habe.“