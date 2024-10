Jetzt ist es fix: Der Gemeinderat von Matrei erteilte mehrheitlich die Klagsermächtigung gegen einen ihrer Bürger. Das Thema beschäftigt den Matreier Gemeinderat schon seit Juli. Probleme bereitet offensichtlich ein Bauer, der die Zufahrt zu den Baustellen der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) am Bretterwandbach durch ein Gatter blockieren soll. Auch Einsatzfahrzeuge oder die Gemeinde würden den Weg nicht ungehindert passieren können. In der Juli-Sitzung stand eine Klagsermächtigung für den Gemeindeanwalt Gernot Gasser bereits auf der Tagesordnung. Damals kam es zu keinem Beschluss. Die Opposition forderte eine Stellungnahme der WLV. Am Dienstagabend war das Thema in der Ratssitzung wieder auf dem Tapet.