Der Fall hat österreichweit Wellen geschlagen, heute Abend strahlt der Privatsender PULS 4 die Folge von „Mein Recht - Ich geb nicht auf“ aus. Der aus Lienz stammende Fernseh-Anwalt Christian Horwath begleitet in diesem Fernsehformat Menschen bei ihrem Kampf um Gerechtigkeit und hat sich auch des Falles von Elisabeth Trager und Stephan Köll angenommen. Die beiden Grundbesitzer sollen in Matrei in Osttirol für den Bau eines Radweges an der Felbertauernstraße enteignet werden.

Die Sendung beginnt um 21.20 Uhr auf PULS 4 und wird in der Folge online in der JOYN Mediathek uneingeschränkt abrufbar sein.