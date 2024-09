In Matrei in Osttirol sollen landwirtschaftliche Flächen zugunsten der Felbertauernstraße verkleinert werden. Die Besitzer wehren sich jedoch gegen eine Enteignung. Am 13. August waren die beiden Grundbesitzer Elisabeth Trager und Stephan Köll vor den Richter am Landesverwaltungsgericht in Innsbruck geladen. Nach weniger als zwei Stunden war die Verhandlung zu Ende. Das Urteil ergeht schriftlich und ist noch ausständig. Doch Elisabeth Trager hat wenig Hoffnungen: „Die Enteignung wird durchgezogen, daran habe ich keinen Zweifel mehr. Und mehr als 15 Euro sollen wir für den Quadratmeter einfach nicht bekommen.“