Finanziell hantelt sich die finanzmarode Gemeinde Matrei von Vorhaben zu Vorhaben. Jedes Projekt und jede Anschaffung hängt davon ab, ob es dafür Bedarfszuweisungen vom Land gibt. Prioritäten werden eingeräumt, wenn Notwendigkeit besteht oder Gefahr im Verzug ist. Und erstmals nach dem legendären Kassasturz und den Analysen der Wirtschaftsprüfer passiert es nun, dass das Land für die Tauerngemeinde den Sack zumacht. So geschehen ist das am vergangenen Montag. Bürgermeister Raimund Steiner (Matreier Liste) und der Finanzkämmerer Michael Rainer hatten Termin in der Bezirkshauptmannschaft Lienz. Sie waren auf Betteltour bei Magnus Gratl vom Büro Landeshauptmann Anton Mattle.