Es ist eine ganz und gar bemerkenswerte Investition, die die Tiroler Unternehmerdynastie Pletzer gerade in Spittal/Drau tätigt: 16,5 Millionen pumpt Eigentümer Manfred Pletzer, der das Firmenimperium mit 1500 Mitarbeitern lenkt, in die Erweiterung des im Gewerbe- und Logistikparks Gelo im Osten der Stadt gleich bei der Auffahrt zur A10. Mitten in der Konjunkturflaute und antizyklisch zum Markt für Wärmepumpen, der gerade eingebrochen ist. Doch der größte Teil der Investition fließt in den Ausbau des bereits im Gelo angesiedelten Wärmepumpenherstellers IDM, der ebenfalls zur Pletzer-Gruppe gehört. IDM mit Hauptsitz in Matrei in Osttirol musste wegen der Flaute am Bausektor gerade erst Mitarbeiter abbauen.

„In Österreich müssen noch 1,2 Millionen Öl- und Gasheizungen getauscht werden. Wir sehen also in der Sanierung als auch im Neubau großes Potenzial für unsere Wärmepumpen und sind sicher, dass das Geschäft wieder anziehen wird. Schließlich geht es um eine Schlüsseltechnologie zur Erreichung der Energiewende“, sagt der studierte Betriebswirt und dreifache Vater, der am Donnerstag gemeinsam mit seinem Neffen, dem IDM-Geschäftsführer Thomas Pletzer und zahlreichen geladenen Gästen, darunter Bürgermeister Gerhard Köfer, den Spatenstich für die beiden Hallen mit einer Gesamtfläche von 12.000 Quadratmetern setzte. Der Standort in Spittal sei damit „langfristig abgesichert“. „Wir fühlen uns hier sehr wohl.“

7000 Wärmepumpen im Jahr - für Private, aber auch für Mehrfamilienwohnhäuser und Hotels - soll IDM mittelfristig in Spittal produzieren, die Mitarbeiterzahl soll von 60 auf 200 aufgestockt werden. Über die BKS Bank als Partner werden in Österreich Zwischenfinanzierungen für IDM-Wärmepumpen angeboten.

Der Bau, mit dem Pletzer die steirische HT-Bau als Generalunternehmer aus Kalsdorf beauftragt hat, soll im Frühling 2025 (bezugs-)fertig sein. Energietechnisch ist alles am neuesten Niveau. Sämtliche Gelo-Gebäude verfügen über Betonkernaktivierung, Luftwärmepumpen und eine PV-Anlage am Dach.. „Der Standort wird mehr Energie erzeugen als er verbraucht“, verspricht Manfred Pletzer.

Zusätzlich zum Gelände für die Wärmepumpenproduktion entsteht eine Halle, die Pletzer an Betriebe aus Logistik, Produktion und (Klein-)Gewerbe vermieten will. Die Nachfrage sei groß, es seien aber noch Flächen zu haben, sagen die Projektmanager Josef Six und Daniel Brunner. Zu den bereits bestehenden Mietern gehören Procter&Gamble und die BayWa-Solar Systems. Neu versiegelt wird am Gelo-Areal nichts - hier war früher ein Adeg-Logistikstandort, den die Pletzer-Gruppe 2018 gekauft hat.

Manfred Pletzers Vater Anton, der kürzlich 80 Jahre alt geworden ist, hat vor 60 Jahren einen Installationsbetrieb in Hopfgarten gegründet - und damit den Grundstein für die heutige Pletzer Gruppe gelegt, die nicht nur in den Bereichen Gewerbe- und Handelsimmobilien und Industrie, sondern auch im Tourismus tätig ist.

Zu Pletzer gehören Bergbahnen, ebenso wie Hotels und Handelsimmobilien. In Kärnten betreibt die Gruppe das Seeparkhotel und das Einkaufszentrum Südpark in Klagenfurt ebenso wie das Fachmarktzentrum Radenthein und das Steinadlerhaus am Villacher Hauptplatz. Manfred Pletzer sagt: „Wir glauben an Kärnten als Wirtschaftsstandort.“