Verärgert meldeten sich am Donnerstag und Freitag vergangener Woche Mitarbeiter des Wärmepumpenherstellers iDM in Matrei bei der Kleinen Zeitung. Sie gaben an, gekündigt worden zu sein. Und was sie besonders erzürnt hat: Es habe im Vorfeld der Kündigungen weder eine Besprechung noch eine Mitarbeiterinformation gegeben. Die Betroffenen nannten auch Zahlen. Ihnen zufolge sind an diesen Tagen rund 25 Beschäftigten in Matrei Kündigungen ausgesprochen worden. Das Unternehmen relativiert diese Zahl über seinen Pressesprecher Jürgen Micheler. Es handle sich insgesamt um 22 gekündigte Beschäftigte an den beiden Standorten Spittal und Matrei.