In den drei Osttiroler Dekanaten Matrei, Lienz und Sillian wurden in Wahlen die bisherigen Dekane in ihren Ämtern bestätigt. Alle Wahlergebnisse wurden bereits vom Innsbrucker Bischof Hermann Glettler zur Kenntnis genommen. Ein Dekan ist ein Priester, der mit der Leitung eines Dekanats beauftragt wird – einer regionalen Untergliederung der Diözese. Der Dekan übernimmt pastorale und seelsorgliche, administrative und repräsentative Aufgaben und trägt wesentlich zur Koordination der Seelsorge und zur Zusammenarbeit der Pfarren innerhalb seines Dekanats bei.

Ein Bischof ist bei der Ernennung der Dekane grundsätzlich frei, doch der Wahlprozess verläuft in der Diözese Innsbruck traditionell partizipativ. Die Dekanatsversammlung, die sich aus allen Priestern, Diakonen und anderen pastoralen Mitarbeitern des jeweiligen Dekanats sowie Laienvertretern zusammensetzt, unterbreitet dem Bischof einen Ernennungsvorschlag. Der Bischof bestätigt dann in Folge die Wahl und ernennt den Dekan.

Dekanat Lienz

Dekan in Lienz bleibt Franz Troyer, Leiter des Seelsorgeraums Lienz Nord. Zu seinem Stellvertreter wurde Christian Breunig, Leiter des Seelsorgeraums Assling, gewählt.

Dekanat Matrei in Osttirol

In Matrei in Osttirol wurde Ferdinand Pittl, Leiter des Seelsorgeraums Matrei i.O-Huben-Kals, erneut zum Dekan gewählt. Damian Frysz, Leiter des Seelsorgeraums Hopfgarten, St. Veit sowie St. Jakob in Defereggen, wurde als Pittls Stellvertreter bestätigt.

Dekanat Sillian

Josef Mair, Pfarrprovisor im Seelsorgeraum Hochpustertal, bleibt Dekan in Sillian. P. Dr. Pawel Antoni „Paul“ Salamon OFMConv, kurz. P. Paul Antoni, Vikar im Seelsorgeraum Hochpustertal, wird Dekan-Stellvertreter.

Wissenswertes zu den Dekanewahlen

Noch bis zum 16. Oktober führt die Diözese Innsbruck die anstehenden Dekanewahlen durch. Dabei werden die Leitungsverantwortlichen in ihren 16 Dekanaten auf fünf Jahre bestätigt beziehungsweise erneuert. Aufgrund einiger Pensionierungen kommt es diesmal zu vermehrten Veränderungen.