Die Verwunderung am Ostermontag war groß: Andreas Schätzle, jener Priester, der eigentlich ab September neuer Pfarrer im Seelsorgeraum Sillian-Hochpustertal hätte werden sollen, erklärte der verdutzten Gemeinde am Ende des Vormittagsgottesdienstes, dass er die Stelle doch nicht antreten werde. Die Kirchgänger rätselten zuerst, ob es sich um einen Aprilscherz gehandelt haben könnte. Das Datum hätte schließlich genau gepasst. Doch die Diözese bestätigte am Dienstag eine diesbezügliche Anfrage: „Andreas Schätzle hat leider seine Bereitschaft, in die Seelsorge des Seelsorgeraumes Hochpustertal einzusteigen, zurückgezogen.“