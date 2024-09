Seit Anfang September hat der Seelsorgeraum Prägraten-Virgen einen neuen geistlichen Leiter: Pfarrer Siegmund Bichler. Der 2015 geweihte Priester übernimmt die seelsorgerische Verantwortung in den Virgentaler Gemeinden, nachdem er zuvor als Pfarrprovisor im Seelsorgeraum Lienz Süd tätig war. Bevor Bichler den Entschluss fasste, Priester zu werden, arbeitete er als Bergbauer in Untertilliach. Im Jahr 2015 wurde er zum Priester geweiht. Nun tritt er seine neue Aufgabe im Virgental an. Am vergangenen Samstag wurde Pfarrer Bichler in Virgen mit einem feierlichen Empfang offiziell begrüßt. Die Feierlichkeiten begannen mit einem Festzug, der von der Musikkapelle, der Schützenkompanie und Fahnenabordnungen angeführt wurde. Zahlreiche Vertreter aus Kirche und Politik, darunter auch Bürgermeister von Virgen Dietmar Ruggenthaler.

In der voll besetzten Pfarrkirche zelebrierte Pfarrer Bichler gemeinsam mit Dekan Ferdinand Pittl und Pater Oliver Ruggenthaler die Heilige Messe. Der Männerchor Virgen sorgte für eine musikalische Umrahmung. Ein besonderes Zeichen der symbolischen Übergabe stellte die Überreichung der Kirchenschlüssel beider Kirchen durch Dekan Pittl dar – ein Akt, der die offizielle Amtsübergabe an den neuen Seelsorger verdeutlichte. Die Pfarrgemeinderäte und Pfarrkirchenräte beider Gemeinden sprachen Pfarrer Bichler ihre Unterstützung zu. Im Anschluss an die Messe versammelten sich die Gemeindemitglieder auf dem Dorfplatz, wo ein Konzert der Musikkapelle stattfand. Bei einer herzlichen Agape bot sich für viele die Gelegenheit, den neuen Pfarrer persönlich kennenzulernen und erste Gespräche zu führen.