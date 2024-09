Die Nationalparkgemeinde Virgen hat das innovative LEADER-Projekt mit dem Titel „Selbstversorgt aus dem eigenen Garten“ ins Leben gerufen. Das dreijährige Programm, das auf Initiative von Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler gestartet wurde, zielt darauf ab, die Bürger zu ermutigen und zu befähigen, einen Teil ihres Nahrungsbedarfs selbst zu decken. Birgit Winkler wurde von der Gemeinde als Projektleiterin eingestellt und wird das Vorhaben betreuen. Das Projekt legt den Schwerpunkt auf den Eigenanbau von Obst, Gemüse und Kräutern in Hausgärten, Hochbeeten, Vertikalgärten, Gemeinschaftsgärten und Terrassenkisten.

Alte und samenfeste Gemüsesorten

Geplant sind unter anderem Schulungen zur Gartenbewirtschaftung, Workshops zur Saatgutvermehrung und Einführungen in Permakultur-Prinzipien. Besonderes Augenmerk liegt auch auf der Förderung alter und samenfester Gemüsesorten sowie der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. Zusätzlich werden Themen wie Verarbeitung, Lagerung, Konservierung und Veredelung von Lebensmitteln behandelt. Geplant sind diverse Weiterbildungsveranstaltungen und Kurse. Ein wichtiger Aspekt ist die Bildung von Netzwerken, die gemeinsames Arbeiten, gegenseitige Hilfe und den Wissensaustausch fördern.

Auch die jüngsten Gemeindebewohner werden in das Projekt eingebunden © KK/Gemeinde Virgen

Virgen, bekannt als „Sonnendorf“ und mehrfach für seine Leistungen im Bereich Energie- und Klimaschutz ausgezeichnet, setzt mit diesem Projekt einen weiteren Meilenstein in Richtung Nachhaltigkeit und Selbstversorgung. „Das Projekt richtet sich aber nicht nur an die Bürger von Virgen, sondern an Interessierte aus dem gesamten Bezirk, was die Möglichkeit bietet, eine breitere Gemeinschaft zu schaffen und den Austausch von Ideen und Erfahrungen zu fördern“, sagt Bürgermeister Ruggenthaler, der auch Obmann des Regionsmanagements Osttirol ist. Er ist sich sicher, dass dieses LEADER-Projekt das Bewusstsein für die Herstellung und den Wert gesunder, regionaler Lebensmittel stärken wird. Der Gemeinderat fasste bereits im Juni den Beschluss zur Umsetzung des Vorhabens, das nun offiziell gestartet ist.