Es gibt viele Geschichten hinter den Kulissen des Dolomitenmanns. Zum einen wird der Extrembewerb von den Organisatoren fast ein Jahr lang vorbereitet. Und je näher das Event rückt, umso mehr Menschen kommen dafür in den Einsatz. Es sind Hunderte Helfer, die in tausenden Stunden dafür kämpfen, dass der Dolomitenmann überhaupt möglich ist. Und sie arbeiten nicht einfach drauflos, sondern müssen koordiniert werden. So gibt es etwa für jede einzelne Disziplin Bewerbsleiter, die das Kommando über ihre Trupps haben.