Der Verein LandLuft, der sich der Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen widmet, zeichnet seit über einem Jahrzehnt an einer baukulturellen Landkarte Österreichs. Mit jedem verliehenen Preis wird die Karte größer. 2021 wurde beispielsweise Innervillgraten als „anerkannte Baukulturgemeinde“ ausgezeichnet. Die Wanderausstellung „Boden g’scheit nutzen“ holt prämierte Gemeinden vor den Vorhang und zeigt die anregenden Geschichten und engagierten Menschen in den Regionen. Nun macht sie auch in Osttirol Halt. Sie wird am Montag, dem 19. August um 18 Uhr im Freilichtmuseum Alpines Leben in Innervillgraten eröffnet und kann bis 18. September besucht werden. Auch Schulklassen sind dazu eingeladen, die Ausstellung zu besuchen.

Zudem werden Ideen präsentiert, wie erfolgreiche Ortsentwicklung aussehen kann. Im Zuge dessen fokussiert man sich in der Gemeinde unter anderem darauf, landwirtschaftliche Bausubstanz wiederherzustellen und Besitzer leerstehender Bauernhäuser dazu zu inspirieren, umzubauen. „Die Ausstellung passt sehr gut zu uns, weil wir bereits mit dem Freilichtmuseum gezeigt haben, wie eine mögliche Nachnutzung von leerstehenden Gebäuden aussehen kann“, sagt Bürgermeister Andreas Schett.